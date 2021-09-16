В Новокузнецке эвакуировали посетителей нескольких торговых центров. Фото: УЗНТ Новокузнецка.

В Новокузнецке 15 сентября в нескольких торговых центрах эвакуировали персонал и посетителей. В городском управлении по защите населения и территории сообщили, что на объектах с массовым пребыванием людей, в ТЦ Центрального и Новоильинского районов провели тренировки по эвакуации.

Причиной послужили землетрясения, которые случились на территории юга Кузбасса в августе и сентябре. Подземные толчки показали, что угроза землетрясения характерна для данной территории.

- Поэтому важно, чтобы в случае первых толчков ответственные лица торговых предприятий провели эвакуацию посетителей максимально оперативно и организованно, - отметили в ведомстве.

Тренировочная эвакуация показала, что 137 человек удалось вывести из ТРЦ за четыре минуты, что соответствует нормативному времени.