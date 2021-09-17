В Кузбассе открылись почти 1700 избирательных участков

В пятницу, 17 сентября, в Кемеровской области свои двери для избирателей распахнули 1676 постоянных и 19 временных избирательных участков. Прийти на них и отдать свой голос жители Кузбасса могут в любой из трех ближайших дней, включая воскресенье с 8.00 до 20.00. Для удобства работников Кедровского угольного разреза изменен график работы избирательного участка №371 по улице Советская. Здесь голосование сегожня началось с 6.00.

Добавим, что процедура голосования проходит с соблюдением антиковидных мер: термометрией, обработкой антисептиком и использованием масок и перчаток. Кроме того, каждому избирателю выдают персональную ручку. После голосования человек должен сразу покинуть участок.

Напомним, на территории региона проходит 19 избирательных кампаний, основные — выборы в Государственную Думу Российской Федерации восьмого созыва. Будет обновлен Совет народных депутатов в Кемерове и Новокузнецке. Довыборы в областной парламент по 22-му округу пройдут в Мысках.