Избирателей, голосующих впервые, в Кемерове угощают капкейками

Фото: пресс-служба АПК.

В Кемерове на 204 избирательных участках, продолжается голосование за кандидатов в депутаты Государственной Думы Российской Федерации восьмого созыва, а также за кандидатов в депутаты городского совета.

Тех, кто голосует впервые, на избирательных участках в Кемерове угощают капкейками, сообщили в пресс-службе правительства администрации Кузбасса.

Напомним, в этом году в связи с коронавирусом изменили процедуру голосования: выборы пройдут в течение трех дней: 17, 18 и 19 сентября.