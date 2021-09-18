Сергей Цивилев проверил строительство детских садов в Кемерове и темпы дорожных работ. Фото:АПК.

Губернатор Кузбасса 16 сентября оценил ход строительства дорог и социальных объектов в ходе рабочей поездки в Кемерово и Кемеровский муниципальный округ.

Глава региона осмотрел строящийся жилой комплекс «Кузнецкий» в Заводском районе. Всего в комплекс войдут 15 домов. Новоселами станут 3 695 семей, из них 40% приобретут жилье с помощью льготных программ. В рамках первой очереди строительства в ЖК возводят пять 16-этажных жилых домов с общей внутридомовой территорией. Строительство планируется завершить в декабре 2021 года.

В ходе осмотра строящейся инфраструктуры жилого комплекса «Кузнецкий» глава региона оценил ход строительства детского сада на 130 мест. Завершить строительные работы планируется в декабре 2021 года. Кроме того, в ЖК «Кузнецкий» должны появиться еще один детский сад на 380 мест, школа на 1050 мест и торгово-развлекательный комплекс.

Еще один объект - школа в микрорайоне 15А Центрального района, которая строится в рамках нацпроекта «Образование» и регионального проекта «Современная школа». Четырехэтажное здание рассчитано на 1050 учащихся. Стоимость работ составит свыше 1 млрд рублей, строительство планируется завершить до конца 2021 года.

Также глава региона посетил строящийся второй корпус детского сада №68 в Рудничном районе. Он возводится в рамках нацпроекта «Демография» и рассчитан на 74 места. На строительство направлено 113 млн рублей.

Сергей Цивилев проинспектировал строительство детского сада с бассейном, который возводится в селе Верхотомском в рамках нацпроекта «Демография». В нем смогут заниматься 125 малышей в шести группах, принимать будут детей с 2-месячного возраста: предусмотрено 15 ясельных мест. Финансирование составило 159 млн рублей, объект будет сдан в декабре.

Также глава Кузбасса оценил качество строительства новых дорожных объектов в Центральном, Ленинском и Рудничном районах Кемерова. Так, продолжается строительство дороги-дублера Притомского проспекта. Стоимость проекта составляет более 800 млн рублей. В Ленинском районе полным ходом идет строительство автомобильной дороги по бульвару Строителей до поселка Металлплощадка. В Рудничном районе продолжаются работы по строительству нового участка улицы Институтская — от Соснового бульвара до Кузбасского проспекта. Строительство ведется по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», стоимость проекта — 72,9 млн рублей.