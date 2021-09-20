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Общество20 сентября 2021 8:22

Новый уровень безопасности: кузбассовцы выбирают сервис «Ростелеком Ключ»

Яков КРЫМСКИЙ
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Почти четыре тысячи жителей Кемеровской области пользуются сервисами экосистемы «Ростелеком Ключ».

Почти четыре тысячи жителей Кемеровской области пользуются сервисами экосистемы «Ростелеком Ключ».

Почти четыре тысячи жителей Кемеровской области пользуются сервисами экосистемы «Ростелеком Ключ». Это комплексное решение для многоквартирных домов, включающее в себя умные домофон, шлагбаум и приборы учета ресурсов, а также придомовое видеонаблюдение. В сентябре к платформе присоединились жители дома в Белово по адресу: улица Чистопольская, 15а.

Умный домофон оснащен видеокамерой с высоким разрешением и инфракрасной подсветкой, что позволяет видеть происходящее у подъезда даже ночью. С помощью приложения абонент отвечает на звонок домофона, общается с гостем, открывает или отказывает в открытии двери. Все это доступно из любого места, где есть интернет.

- Новые технологии обеспечивают действительно высокий уровень комфорта и безопасности. Мы можем видеть, кто гуляет в нашем дворе, знать, кто звонит в дверь, когда нас нет дома. Вся информация с умных приборов и камер видеонаблюдения доступна в одном мобильном приложении на смартфоне, — рассказывает Дмитрий Германовичус, заместитель директора филиала — директор по работе с массовым сегментом Кемеровского филиала «Ростелекома».

На сегодняшний день домофонами от «Ростелекома» пользуются жители в девяти населенных пунктах Кузбасса. Система позволяет настроить переадресацию звонка на несколько номеров, в том числе на городской телефон.

Узнать подробнее о сервисе «Ростелеком Ключ» можно по бесплатному номеру 8-800-1000-800 и на сайте kemerovo.rt.ru/key.