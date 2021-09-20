За две недели в Кузбассе продали 1,5 тысячи билетов по «Пушкинской карте». Фото: АПК.

Школьники и студенты Кузбасса от 14 до 22 лет могут по «Пушкинской карте» посещать 16 региональных учреждений культуры. Сейчас в программу включают еще около 40 театров, музеев, вернисажей области.

- Проект «Пушкинская карта» позволит привлечь молодежь в театры, на выставки, в музеи. Всего за две недели действия проекта в регионе продано 1,5 тысяч билетов на 800 тысяч рублей, которые учреждения могут направить на развитие, смену имиджа, чтобы стать еще более привлекательными для посетителей Кузбасса и других регионов, - рассказал губернатор Кузбасса.

Уточняется, что в регионе 200 тысяч молодых людей могут воспользоваться проектом «Пушкинская карта». Для того чтобы узнать какое учреждение области уже включилось в программу, можно на портале Культура.РФ и в приложении «Госуслуги.Культура».