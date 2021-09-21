В Кузбассе запустят новый междугородный автобусный маршрут. Фото: Instagram/rybalko_a__n.

В Анжеро-Судженске с 24 сентября появится новый междугородный автобусный маршрут. Об этом рассказал глава Анжеро-Судженского городского округа Александр Рыбалко в Instagram.

Выполнение рейсов по междугороднему маршруту № 688 «Тайга - Анжеро-Судженск» будет организован в экспериментальном режиме сроком на 2 месяца по регулируемым тарифам с предоставлением мер социальной поддержки на проезд.

Автобус будет отправляться по пятницам и воскресеньям из Тайги в Анжеро-Судженск с автостанции в 16.20, из Анжеро-Судженска в Тайгу можно будет уехать в 18.15. По субботам из Тайги время отправления в 11.30, обратно из Анжеро-Судженска автобус идет в 13.20.

- Стоимость полного билета составляет 132 рубля. Студенты и учащиеся смогут воспользоваться 50% скидкой на проезд и приборести билет за 66 рублей, - рассказал Александр Рыбалко.