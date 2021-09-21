В Кузбассе снова произошло землетрясение. Фото: asgsr.ru.

В Кузбассе 21 сентября сейсмостанции зафиксировали землетрясение. Об этом сообщили в оперативной сводке Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.

Сейсмическую активность зафиксировали в 9.54, которая произошла севернее поселка Ерунаково в Новокузнецком районе с координатами 54.09 широты и 87.18 долготы. Магнитуда сейсмического события составила 2.2. Кроме того, характер подземных толчков не антропогенный, а естественный и в сводке обозначен, как earthquake (землетрясение).

Ранее сообщалось, что в Крапивинском районе 15 сентября случилось землетрясение. Кроме того, в Новокузнецке 15 сентября в нескольких торговых центрах провели тренировки по эвакуации. Причиной послужили землетрясения, которые случились на территории юга Кузбасса в августе и сентябре. Подземные толчки показали, что угроза землетрясения характерна для данной территории.