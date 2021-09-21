В Кемерове откроют детский сад за 113 миллионов рублей в конце года. Фото: АПК.

Губернатор Кузбасса 21 сентября проверил, как идет строительство детского сада на 74 места в Рудничном районе Кемерова. В нем предусмотрены две ясельные группы для детей от 1 до 3 лет, средняя и старшая группы. Сдать объект планируют к концу 2021 года. Объект стоимостью 113 миллионов рублей возводят по нацпроекту «Демография». Завершить строительство планируют к концу текущего года.

Подрядчики полностью возвели здание, сделали крышу. Смонтировали все коммуникации, ведутся отделочные работы. Во дворе завершается благоустройство: провели вертикальную планировку, на игровых и прогулочных площадках укладывают травмобезопасное покрытие.

Кроме того, создадут полиструктурную образовательную среду, которая будет представлена четырьмя направлениями: Центром для интеллектуального, умственного, творческого развития детей; Центром психолого-педагогического сопровождения и коррекции детей в возрасте от 1 года до 7 лет, в том числе не посещающих дошкольные учреждения. Также Центр «Здоровый малыш» будет повышать педагогическую культуру семей в области здоровья, а центр «Малыш идет в детский сад» - снижать эмоциональное напряжение и тревогу родителей по поводу пребывания ребенка группе раннего возраста.