Мэрия Кемерова получила новое заявление по строительству аквапарка. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кемерове жители поинтересовались судьбой аквапарка, строительство которого постоянно переносится. Администрация города рассказала подробности.

Мэрия сообщила, что застройщик 15 сентября вновь обратился в управление архитектуры и градостроительства администрации города Кемерово с заявлением о выдаче разрешения на строительство аквапарка.

Отметим, что в 2016 году ООО «Кузбасский водный центр» получил разрешение на строительство аквапарка, но работы так и не были начаты, поэтому в 2019 году КУМИ города расторгло договор. Уже 2020 году застройщик вновь обратился с заявлением о выдаче разрешения на строительство. Однако специалисты выявили замечания в документах и отказали.