Названы территории Кузбасса, где выявили 162 новых случая коронавируса

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 22 сентября.

В Кузбассе, по данным оперштаба, за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 162 человек.

Больше всего случаев зарегистрировано в Новокузнецке - 31. В Кемерове - 27. В Междуреченске - 18. В Белове - 15. В Прокопьевске - 12. Девять - в Осинниках. Восемь - в Анжеро-Судженске. Семь - в Киселевске. Пять - в Новокузнецком МР. Четыре - в Юрге. По три - в Калтане, Ленинске-Кузнецком, Мысках, Кемеровском МО, Таштагольском МР. По два - в Гурьевском МО, Прокопьевском МО, Яшкинском МО. По одному - в Березовском, Тайге, Ижморском МО, Тяжинском МО, Юргинском МО.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 55 564 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 52 974 выздоровели, 1252 скончались, 9235 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.