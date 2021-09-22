В Восточном районе Междуреченска завершили капитальный ремонт дамбы. Фото: АПК.

В Междуреченске отремонтировали дамбу в восточном районе, которая была построена еще в 1960-х годах. В администрации правительства Кузбасса рассказали, что эта дамба спасает город от весеннего половодья. Также является одной из самых протяженных в регионе, ее длина составляет более шести километров.

Для жителей дамба стала набережной и превратилась в излюбленное место, с нее открывается живописный вид на реку и горы.

- В 2019 году мы отремонтировали часть набережной в Западном районе и по просьбе жителей начали реконструкцию в Восточном. Сегодня ремонт завершен, надеемся, обновленная набережная понравится междуреченцам, - рассказал глава региона.

В восточном районе реконструировали 3,5 километра прогулочной зоны вдоль реки. Заменили асфальт, смонтировали систему освещения, оборудовали новую смотровую площадку,спуски к берегу, лестницы и пандусы для маломобильных групп населения. Стоимость капитального ремонта составила 38,7 миллиона рублей, из них 20 миллионов рублей - бюджет города, остальное - частные инвестиции угольной компании.