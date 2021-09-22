Власти Кузбасса определили места строительства 34 новых поликлиник. Фото: АПК.

Минздрав Кузбасса представил проекты детских и взрослых поликлиник по губернаторской программе «Моя новая поликлиника». В областной администрации уточнили, что обозначены места строительства.

Так до 2025 года в регионе построят минимум 34 новых современных медорганизаций в 13 муниципалитетах. Финансирование будет идти из федерального, регионального бюджета и средств инвесторов.

Новые поликлиники будут построены в Анжеро-Судженске, Белове, Калтане, Кемерове, Киселевске, Ленинске-Кузнецком, Новокузнецке, Прокопьевске, Юрге, Тайге и Гурьевском, Мариинском, Промышленновском округах. Места под строительство уже определили. В Кемерове новые медучреждения построят в Заводском, Ленинском и Рудничном районах, а в Новокузнецке - в Центральном, Новоильинском и Кузнецком районах.

Отметим, что новые поликлиники будут оформлены в едином стиле. Взрослые - как поликлиника новокузнецкого онкодиспансера, детские - как отделения Областной детской больницы в Кемерове. Всего определилили семь типовых проектов поликлиник. Три проекта взрослых поликлиник на 6, 12 и 20 терапевтических участков, а также четыре детских - на 6, 10, 16 и 24 педиатрических участка и два проекта диагностических блоков.