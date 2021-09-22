В Кузбассе мужчина случайно убил знакомого одним ударом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Суд вынес приговор 33-летнему жителю города Мыски. Следком Кузбасса сообщает, что мужчину признали виновным в причинение смерти по неосторожности.

Установлено, что в июне 2020 года осужденный с сожительницей выпивали в гостях у знакомой. Во время застолья мужчина заметил, что один из гостей оказывает знаки внимания его спутнице. Он сделал замечание, но тот не отреагировал. Тогда горожанин ударил соперника, не удержавшись на ногах, последний упал и ударился головой об пол.

Осужденный вызвал скорую помощь, когда увидел, что гость не встает. Медработники констатировали смерть гостя и вызвали следственную группу. Судебно-медицинская экспертиза показала, что причиной смерти стала черепно-мозговая травма, которая образовалась от падения с высоты собственного роста. Мужчина сотрудничал со следствием и признал вину. Суд назначил ему ограничение свободы на срок 1 год 9 месяцев.