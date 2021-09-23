В Кузбассе грибник обнаружил в лесу оружие. Фото: Росгвардия по Кузбассу.

В Кузбассе 43-лений житель поселка Тяжинский, во время сбора грибов в лесу обнаружил мешок с охотничьим ружьем. Мужчина сдал его правоохранителям, так как знал, что за добровольную выдачу оружия полагается денежное вознаграждение. Об этом сообщила пресс-служба управления Росгвардии по Кузбассу.

В ведомстве рассказали, что найденное одноствольное охотничье ружье ИЖ-17 шестнадцатого калибра не было зарегистрировано. По данному факту проводится проверка.

По окончанию проверки грибнику может быть выплачено денежное вознаграждение в размере 7 000 рублей. С начала года граждане выдали 144 единицы незаконного оружия и 1 069 боеприпасов.