В Кузбассе собрали уже 1 миллион 232 тысячи тонн зерна. Фото: АПК.

По данным Минсельхоза Кузбасса на 23 сентября в регионе обмолочено 74% площадей зерновых и зернобобовых культур, это 440,6 тысяч гектара. Намолочено 1 миллион 232 тысячи тонн зерна.

- Несмотря на то, что в Кузбассе была затяжная и холодная весна, хорошая погода летом способствовала созреванию сельскохозяйственных культур. Темпы уборочной кампании идут на уровне прошлого года, а урожайность выше, - отметил глава региона.

На данный момент аграрии больше всего зерна собрали в Промышленновском (184,2 тысяч тонн), Ленинск-Кузнецком (132 тысяч тонн), Топкинском (129,4 тыс. тонн) и Прокопьевском (120,9 тыс. тонн) муниципальных округах.

Яровая пшеница обмолочена с площади 210,1 тысяч гектара, завершается уборка ячменя - 96,8 тысяч гектара и гороха - 37,6 тысяч гектара. Технические культуры убраны с площади около 35 тысяч гектара, в том числе рапс - 25,2 тысяч гектара, его намолочено 50,7 тысяч тонн. Картофель убрали с площади 5,8 тысяч гегтара, собрано 117 тысяч тонн, овощные культуры в объеме 9,3 тысяч тонн собраны с площади 342 гектара.

В целом по региону ожидается урожай зерновых порядка 1 миллиона 371 тысяч тонн в весе после доработки, технических культур 129,5 тысяч тонн; картофеля - 170,2 тысяч тонн, овощей - 29,4 тысяч тонн.