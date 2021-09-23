В Кузбассе готовность дорожной техники к зимнему сезону составляет 87%. Фото: АПК.

В Кузбассе к работе в осенне-зимний период исправны и готовы 1263 (87%) единицы специализированной техники, на ремонте и переоборудовании на зимнее содержание находится 196 (13%) машин.

- Зима в Кузбассе начинается рано, и это самый сложный период для эксплуатации дорог и организации дорожного движения. Сейчас нужно подготовить технику для бесперебойной работы дорожных служб, укомплектовать кадровый состав, - отметил глава региона.

В Кемеровской области общая протяженность дорожной сети составляет около 22 тысяч километров. Всего на зимнем содержании дорог и объектов благоустройства задействуют 250 организаций, привлекут 1100 дорожных рабочих, а также 1516 водителей-механизаторов. Об этом рассказали в министерстве жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса.

Дорожные службы должны обеспечить основной стратегический запас пескосоляной смеси (35-40%), а также заключить договоры на поставку соли и песка по мере расходования зимой основного запаса.

Так, в Новокузнецке спецтехника готова на 71% - из 133 машин оборудовали 94. Готовность самосвалов и автогрейдеров превышает 90%, на 89% подготовлены плужно-щеточные тракторы, на 86% - погрузчики. Соль для дорог заготовлена на 54,5%, песок - на 33,85 от потребности.

В Березовском заключено шесть муниципальных контрактов с подрядными организациями. Специалисты заготовили 17,2 тысяч тонн противогололедных материалов и подготовили к работе 18 единиц дорожной техники.

Также к зиме готовят общественный транспорт. В преддверии зимнего периода специалисты проводят ревизию отопительной системы салонов и подогревателей двигателя, проверяют электрооборудование, состояние шин, обеспечивают зимними сортами горюче-смазочных материалов. Окончательно транспорт к зимнему сезону должен быть готов до 29 октября.