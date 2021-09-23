В Кузбассе жителей предупредили о гололедице и тумане. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кузбассе 24 сентября ожидаются гололедные явления, а ночью и утром туманы, видимость ухудшится до 50-500 метров. Сотрудники областной ГИБДД призывают автовладельцев и пешеходов быть внимательными и осторожными, соблюдать требования дорожных правил.

- Перед поездкой проверьте исправность внешних световых приборов. При ухудшении видимости рекомендуем дополнительно обозначить свое транспортное средство с помощью противотуманных фар и фонарей или аварийной сигнализации, - сообщили в ГИБДД по Кемеровской области.

Пешеходам следует пересекать проезжую часть только в специально отведенных для этого местах, предварительно убедившись, что транспортные средства остановились.