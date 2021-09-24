Более 20 человек тушили пожар в жилом доме Кемерова. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кемерове 24 сентября случился пожар на улице Васнецова в частном жилом доме. Сотрудники МЧС получили сигнал о возгорании в 0.24.

В ведомстве рассказали, что дом горел открытым пламенем на момент прибытия первого подразделения. В результате пожара обгорели деревянная обрешетка крыши дома на всей площади, стены внутри дома на площади четырех квадратных метров, полностью сгорела веранда. Общая площадь пожара составила 58 квадратных метров.

Предварительная причина возгорания - нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования, - рассказали в ГУ МЧС Кузбасса.

Полностью пожар ликвидировали в 0.46. Всего к его тушению привлеклись 23 человека и 6 единиц техники.