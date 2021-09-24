В Кузбассе прокуратура организовала проверку после гибели рабочего на угольном предприятии. Фото: instagram/prokuratura42.

В Кузбассе 23 сентября погиб 38-летний рабочий в горной выработке шахты «Заречная». Мужчина выполнял работы по выемке горной массы и получил травмы, несовместимые с жизнью.

По данному факту межрайонная прокуратура организовала и проводит проверку исполнения законодательства о промышленной безопасности и охране труда. В ведомстве уточнили, что при выявлении нарушений примут комплекс мер прокурорского реагирования для их устранения.

Отметим, что по данному инциденту проводится проверка органами регионального Следственного комитета. Она также находится на контроле прокуратуры.