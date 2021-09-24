Названы территории Кузбасса, где выявили 164 новых случая коронавируса

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 24 сентября. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Кузбассе, по данным оперштаба, за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 164 человек.

Больше всего случаев зарегистрировано в Новокузнецке - 29. В Кемерове и Междуреченске - 24. По 12 - в Киселевске и Прокопьевске. В Белове - 11. Девять - в Осинниках. Восемь - в Мысках. Шесть - в Калтане. Пять - в Юрге. По четыре - в Анжеро-Судженске, Ижморском МО, Новокузнецком МР, Юргинском МО. Три - в Таштагольском МР. Два - в Гурьевском МО. По одному - в Ленинске-Кузнецком, Крапивинском МО, Яйском МО.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 55 894 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 53 310 выздоровели, 1261 скончались, 8444 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.