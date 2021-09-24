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Общество24 сентября 2021 7:45

В Новокузнецке жительница заметила двух вооруженных мужчин на улице

Об этом она сообщила стражам правопорядка
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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В Новокузнецке жительница заметила двух вооруженных мужчин на улице.

В Новокузнецке жительница заметила двух вооруженных мужчин на улице.

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Новокузнецке местная жительница заметила на улице двух вооруженных мужчин и сообщила об этом в полицию. В ГУ МВД по Кемеровской области отметили, что сигнал от горожанки поступил 23 сентября.

Женщина рассказала, во дворе одного из домов по улице Новобайдаевская увидела двух молодых мужчин, один из них нес предмет, внешне похожий на оружие.

Сотрудники полиции составили ориентировку, проводят проверку полученной информации. Отмечено, что других подобных сообщений в органы внутренних дел не поступало.