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Общество24 сентября 2021 8:58

Власти кузбасского города задолжали предпринимателям более 70 миллионов рублей

Прокуратура провела проверку исполнения законодательства
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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Власти кузбасского города задолжали предпринимателям более 70 миллионов рублей.

Власти кузбасского города задолжали предпринимателям более 70 миллионов рублей.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Анжеро-Судженске органы местного самоуправления задолжали по муниципальным контрактам более 70 миллионов рублей. Средства должны были получить коммерческие организации за выполнение работ по содержанию автомобильных дорог местного значения и благоустройству территории.

- Несмотря на то, что условия контракта полностью исполнены, работы в установленный срок оплачены не были. На 01.06.2021 перед субъектами предпринимательства была допущена задолженность в размере более 70 миллионов рублей, - сообщили в прокуратуре по Кемеровской области.

Прокурор Кузбасса провел в Анжеро-Судженске личный прием предпринимателей, а после внес главе городского округа представление, объявив ему предостережение о недопустимости нарушений в дальнейшем. К административной ответственности за нарушения порядка оплаты работ привлекли пять человек. В настоящее время задолженность перед подрядчиками полностью погашена.