Накопили на Мальдивы: где отдыхали кузбассовцы летом

Фото: пресс-служба МегаФон.

В Кемеровской области после долгого «коронавирусного» спада восстанавливается интерес к зарубежному туризму. При этом список самых востребованных курортных направлений после открытия границ изменился. К таким выводам пришли специалисты МегаФона, проанализировав итоги летнего отпускного сезона.

По оценкам ВЦИОМ, отдохнуть за рубежом в 2021 году планировали в среднем втрое больше российских туристов, чем годом ранее. Аналитики МегаФона, изучили с помощью Big Data обезличенные данные об активности абонентов из Кузбасса. Общее число жителей региона, которым удалось выехать за границу с мая по август 2021, по сравнению с прошлым годом выросло почти в 2 раза. Но все же их на 46% меньше, чем в допандемийном 2019 году.

Этим летом жители региона «зачекинились» в 97 странах, что на 16 больше, чем в прошлом. Самыми популярными направлениями у кузбассовцев стали Турция, Египет и Китай. Нынешним летом «лакшери»-отдых на Мальдивах позволили себе в 4 раза больше кузбассовцев, чем в 2019 году.

- Кузбассовцы постепенно возвращаются к привычным форматам летнего отдыха и, естественно, хотят поделиться с близкими яркими эмоциями и впечатлениями от долгожданных путешествий. Это подтверждает трехратный рост потребления мобильного интернет-трафика, который приходится на одного абонента из Кемеровской области в зарубежном роуминге. Сделать общение за границей более комфортным нашим клиентам помогает опция «Роуминг, гудбай», позволяющая пользоваться в поездках своим домашним тарифом, – сообщила Людмила Цветкова, директор МегаФона в Кузбассе.