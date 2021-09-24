В Кузбассе школьники знакомятся с промышленными профессиями региона. Фото: АПК.

Министерство образования Кузбасса и министерство промышленности и торговли Кузбасса запустили совместный региональный проект «Неделя без турникетов». Школьники могут посещать промышленные предприятия, чтобы изучать актуальные для Кузбасса профессии. Также в регионе стартовали областные соревнования профмастерства по методике WorldSkills для школьников.

В Кемерове ученики гимназии №42 посетили рабочий участок филиала ООО «Газпром газораспределение Томск». Специалисты показали школьникам, как работает аварийно-диспетчерская служба, объяснили, как пользоваться приборами контроля утечки газа. Также ребятам рассказали, какие сотрудники нужны предприятию. В рамках «Недели без турникета» школьникам расскажут, в каких техникумах и колледжах Кузбасса можно получить образование по данным специальностям.

До 2021 года продлится проект «Неделя без турникета». За это время планируется провести подобные выездные уроки еще минимум на восьми предприятиях. Кроме того, педагоги Регионального центра по работе с одаренными детьми «Сириус. Кузбасс» и Областного центра дополнительного образования детей будут параллельно проводить профориентационные уроки, которые помогут школьникам определиться с будущей специальностью.

Так в Краснобродском около 60 учеников 3 и 10 классов примут участие в экскурсии в пожарную часть №12 в рамках профориентации. Школьники ознакомятся с профессией пожарного, с правилами пожарной безопасности.