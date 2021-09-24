В Кемерове случилось серьезное ДТП на перекрестке. Фото: Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ

В Кемерове 24 сентября произошло ДТП с участием автомобилей Toyota и Lada. Столкновение случилось на пересечении проспекта Октябрьского и Центрального проезда. В ГИБДД Кемерова сообщили подробности аварии.

- На перекрестке столкнулись автомобили Lada и Toyota. В результате аварии никто не пострадал. В настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливаются, - рассказали в городской ГИБДД.

В ведомстве отметили, что на место приезжала скорая помощь, но оказание медицинской помощи не потребовалось.