Кемерово
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия24 сентября 2021 13:30

В Кемерове случилось серьезное ДТП на перекрестке

Обстоятельства произошедшего устанавливаются
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Кемерове случилось серьезное ДТП на перекрестке.

В Кемерове случилось серьезное ДТП на перекрестке.

Фото: Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ

В Кемерове 24 сентября произошло ДТП с участием автомобилей Toyota и Lada. Столкновение случилось на пересечении проспекта Октябрьского и Центрального проезда. В ГИБДД Кемерова сообщили подробности аварии.

- На перекрестке столкнулись автомобили Lada и Toyota. В результате аварии никто не пострадал. В настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливаются, - рассказали в городской ГИБДД.

В ведомстве отметили, что на место приезжала скорая помощь, но оказание медицинской помощи не потребовалось.