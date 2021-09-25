Порлицейские опровергли массовое отравление собак в кузбасском городе

Накануне жители Краснобродского расскаазали в социальных сеттях о массовом отравлении собак в городском округе. Это сообщение попалось полицейским на глаза и на место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Однако там оказалась всего одна мертвая собака. В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства инцидента и устанавливают причину гибели животного.

- Информация о массовом отравлении собак, по предварительным данным, не находит своего подтверждения. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством, - сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Кузбассовцев, которые обладают информацией о произошедшем и лицах, причастных к гибели собаки, сотрудники полиции просят сообщить об этом по телефонам: 8-(38452)-2-83-67, 4-61-78 либо «02» («102» с мобильного телефона).