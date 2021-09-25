Коронавирус в Кузбассе за сутки: 168 человек заболели, семь - умерли

Оперштаб области сообщил новые данные о ситуации с коронавирусом в Кузбассе на субботу, 25 сентября. Так за минувшие сутки выявлено 168 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего в регионе лечение получают 1316 пациентов с подтвердившимся диагнозом.

От двусторонней полисегментарной пневмонии, ставшей осложнением ковида, умерли семь пациентов — четыре женщины и трое мужчин - в возрасте от 54 до 63 лет. Среди них — двое жителей Новокузнецка, остальные из разных городов Кузбасса: Кемергва, Мысков, Тайги, Анжеро-Судженска, Междуреченска.

Количество выздоровевших пациентов равно количеству вновь заболевших за сутки: их тоже 168. Всего в Кузбассе 53478 человек вылечились от коронавируса.

В изоляции в связи с возможным заболеванием находятся 8804 человека.