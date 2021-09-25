В Новокузнецке полицейские задержали мужчину c автоматом, повредившего автобус

В Новокузнецке полиция задержала мужчину, которого якобы стрелявшего в окно пассажирского автобуса.

Напомним, накануне утром в новокузнецкий отдел полиции «Орджоникидзевский» обратились сразу два водителя городских пассажирских автобусов, которые рассказали, что видели на улице мужчину с ружьем. По словам одного из водителей, вооруженный неизвестный также сделал выстрел в сторону автобуса. Водитель успел пригнуться, а вот боковое стекло получило повреждения.

По подозрению в обстреле новокузнецкого автобуса задержали 26-летнего местного жителя, ранее не имевшего проблем с законом. У молодого человека нашли и изъяли оружие, вот только автомат оказался охолощен, то есть не пригоден для стрельбы боевыми патронами. И никаких разрешений для его покупки не требуется.

Сам молодой человек, признавая факт прогулки с оружием, утверждает, что он не стрелял в автобус, а разбил оконное стекло стволом своего автомата.

- Изъятый автомат направлен на исследование, также устанравливаются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.