В Кузбассе первую аппликацию от коронавируса поставили более 50% жителей, подлежащих вакцинации. Фото: АПК.

В администрации правительства Кузбасса 27 сентября на аппаратном совещании обсудили ситуацию с распространением коронавирусной инфекции и сезонных простудных заболеваний.

Региональный Минздрав сообщает что, на данный момент в Кузбассе вакцинировано первой аппликацией 839 407 человек, что составляет 50,8% от подлежащих вакцинации. Обе прививки поставили 759 288 человек, а повторную вакцинацию прошли 17 322 человека. Также за неделю работы выездных ФАПов вакцинировано 1794 человека, из них прививку от гриппа поставили 1567 человек, от коронавируса - 227 человек.

Кроме того, 20% коечного фонда по-прежнему остается свободным. Отмечено, что населению достаточно бригад скорой медицинской помощи. Также особое внимание уделяется жителям старше 60 лет, прививку поставил 228 701 человек (41,6% вакцинированных).

Добавили, что в Кемеровской области увеличивается количество обращений в поликлиники с сезонными заболеваниями - ОРВИ, пневмониями, гриппом. Так увеличилось количество вызовов врачей на дом за прошедшие три недели на 23%, обращений в «красную зону» - на 19%, в детских поликлиниках наблюдается рост на 18% и 19% соответственно. При этом детские поликлиники продолжают принимать заболевших детей и в субботу, и в воскресенье.