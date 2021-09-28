Кузбасс с начала года экспортировал сельхозпродукции на 195,6 миллионов долларов. Фото: АПК.

За восемь месяцев 2021 года из Кузбасса экспортировано продукции агропромышленного комплекса на сумму 195,6 миллионов долларов в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Областная администрация сообщила, что за аналогичный период прошлого года данный показатель составил 167,6 миллионов долларов.

Отмечено, что за рубежом популярен кузбасский шоколад. Экспортировано почти 34 тысячи тонн на сумму 64 миллиона долларов. Также высокий спрос на мучные кондитерские изделия (45 тысяч тонн на 70 миллионов долларов) и кондитерских изделий из сахара (более 8 тысяч тонн на 12 миллионов долларов).

Пользуются спросом сельскохозяйственные культуры: семян рапса - на сумму 3,3 миллиона долларов, овса - на сумму 0,8 миллиона долларов, сушеного гороха - на сумму почти 1 миллион долларов. Кроме того, с текущего года начали экспортировать ячмень, гречиху и просо, семена льна.

Большая часть экспорта приходится на Казахстан, Киргизию, Латвию, Беларусь, Узбекистан, Азербайджан, Китай. Также товаропроизводителей из Кузбасса знают в Великобритании, США, Норвегии, Сербии и Германии.

Кроме того, в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» предусмотрено оказание государственной поддержки в виде субсидий для стимулирования увеличения производства масличных культур сельскохозяйственным товаропроизводителям, обеспечившим прирост производства рапса и сои в текущем году. Она будет выплачена до конца текущего года.