Кемеровский госуниверситет получит 100 миллионов рублей федерального гранта. Фото: АПК.

Кемеровский государственный университет получит 100 миллионов рублей федерального гранта на развитие до 2030 года. КемГУ вошел в число 106 университетов страны, которые стали участниками программы «Приоритет 2030». Эксперты Министерства науки и высшего образования РФ одобрили программу развития вуза на ближайшие 10 лет.

Проекты развития КемГУ и КузГТУ, представленные экспертной комиссии по отбору участников программы «Приоритет 2030» направлены на трансформацию системы высшего образования, качественное изменение учебного процесса и подготовки кадров для региональной экономики. Это возможность развития, выход на новый уровень в научных разработках и достижениях.

«Приоритет 2030» - самая крупная в истории современной России программа, направленная на развитие высших учебных заведений. По итогам оценки заявок, к 2030 году в России прогнозируется 70% рост числа молодых ученых и более чем 60% рост числа магистрантов.