Жители Кузбасса могут получить информацию о предстоящей Всероссийской переписи населения на бесплатной горячей линии

Фото: АПК.

У кузбассовцев накануне старта Всероссийской переписи населения могут возникать вопросы. В областной администрации сообщили, что ответы можно получить по бесплатному телефону горячей линии: 8-800-707-20-20.

Так отметили, что обращаться на горячую линию можно с 9.00 до 21.00 по московскому времени. Кроме того, в другое время автоответчик примет звонок, позвонивший сможет оставить заявку и сообщить номер для ответного звонка. Горячая линия работает до завершения переписи 14 ноября текущего года.

Отмечено, что более 200 вопросов и ответов уже содержит база знаний, в том числе инструкцию самостоятельного прохождения переписи на портале Госуслуг. Напомним, кампания по переписи населения стартует 15 октября и продлится до 14 ноября текущего года.