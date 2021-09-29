В Кемерове запретят парковку в центре города. Фото: Администрация города Кемерово.

В Кемерове временно запретят парковку транспорта в районе филармонии. В связи с проведением праздничного мероприятия ко Дню учителя.

В пресс-службе администрации города сообщили, что ограничение будут действовать 30 сентября с 12.00 до 17.00. Водителям будет запрещено парковаться на следующих участках: улица Красная, от Советского проспекта до здания по улице Ермака, 7; проезд от Советского проспекта со стороны филармонии до здания по Советскому проспекту, 70 к. 1.

Автомобилистам необходимо учитывать данную информацию при формировании своего маршрута движения.