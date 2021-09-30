Карта «Прибыль» Уралсиба вошла в Топ-10 лучших карт с кешбэком

Фото: ПАО «Банк Уралсиб».

Карта «Прибыль» Банка Уралсиб вошла в Топ-10 рейтинга лучших дебетовых карт с кешбэком в августе 2021 года, по версии портала Выберу.ру.

При составлении рейтинга аналитики портала Выберу.ру сравнили такие важные параметры карт, как категории начисления кешбэка, размер максимального кешбэка у партнеров банка, процент кешбэка, который можно вернуть со всех покупок, стоимость обслуживания карты, получение дохода на остаток на счете карты. В рейтинге рассматривались крупнейшие банки России, входящие в Топ-50 по размеру активов в июле 2021 года.

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