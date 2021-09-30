Названы территории Кузбасса, где выявили 167 новых случаев коронавируса

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 30 сентября. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Кузбассе, по данным оперштаба, за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 167 человек.

Больше всего случаев зарегистрировано в Новокузнецке - 25. В Междуреченске - в 22. В Кемерове - 20. В Белове - 18. Десять - в Юрге. По семь - в Калтане и Прокопьевске. Шесть - в Ленинске-Кузнецком. По пять - в Осинниках, Киселевске, Тисульском МО. По четыре - в Новокузнецком МР и Анжеро-Судженске. По три - в Гурьевском МО, Промышленновском МО, Юргинском МО, Яшкинском МО. По два - в Березовском, Тайге, Мариинском МО, Тяжинском МО, Яйском МО. По одному - в Краснобродском, Мысках, Полысаеве, Беловском МО, Ленинск-Кузнецком МО, Прокопьевском МО, Чебулинском МО.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 56 876 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 54 318 выздоровели, 1296 скончались, 8971 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.