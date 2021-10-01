В Новокузнецке на несколько дней перекроют оживленный перекресток. Фото: instagram/skuznetsov_nk.

В Новокузнецке будет отремонтирован еще один участок трамвайного пути. Глава города в соцсети сообщил, что 2 октября начнутся работы в районе пересечения улиц: Ленина и Обнорского (переезд «ЛВЗ»).

Ремонтные работы специалисты планируют проводить с 8.00 2 октября до 20.00 5 октября. Мэр отметил, что возможно досрочное завершение работ. Произведут замену участка верхнего строения пути с укладкой асфальтового полотна в рамках реализации федерального проекта «Чистый воздух».

Сергей Кузнецов уточнил, что на время проведения капитального ремонта введут временную схему движения для обеспечения проезда транспорта на участке.

- Уважаемые автомобилисты! Прошу вас по возможности искать пути объезда участка работ. Будьте предельно внимательными и следуйте требованиям знаков организации дорожного движения, - добавил мэр.