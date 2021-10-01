Названы территории Кузбасса, где выявили 172 новых случая коронавируса

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 1 октября. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Кузбассе, по данным оперштаба, за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 172 человек.

Больше всего случаев зарегистрировано в Новокузнецке - 26. В Кемерове - 22. В Белове - 18. В Междуреченске - 15. В Юрге - 12. В Прокопьевске - 11. Десять - в Калтане. Восемь - в Ленинске-Кузнецком. Семь - в Осинниках. По шесть - в Анжеро-Судженске и Киселевске. Пять - в Тисульском МО. По три - в Гурьевском МО, Новокузнецком МР, Тяжинском МО, Яшкинском МО. По два - в Березовском, Краснобродском, Мариинском МО. По одному - в Полысаеве, Тайге, Кемеровском МО, Ленинск-Кузнецком МО, Промышленновском МО, Таштагольском МР, Юргинском МО, Яйском МО.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 57 048 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 54 483 выздоровели, 1301 скончались, 8975 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.