В Гурьевске будут готовить квалифицированных специалистов по стандартам WorldSkills Russia. Фото: АПК.

В Гурьевске 30 сентября в Кузбасском многопрофильном техникуме по нацпроекту «Образование» открылись четыре учебные мастерские, которые оснащены по стандартам WorldSkills Russia. В них студенты будут оттачивать мастерство по компетенциям: «сварочные технологии», «электромонтаж», «обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики», «эксплуатация кабельных линий электропередачи».

- Мы активно модернизируем материально-техническую базу в техникумах и колледжах Кузбасса, с 2019 открыты уже 60 мастерских, а к концу 2021 года их будет 72. Кроме того, в 2022 году запланировано открытие еще 12 мастерских в шести техникумах и колледжах региона. Это позволяет студентам получать навыки профессии на современном оборудовании, которым оснащены промышленные предприятия. Ребята придут на работу полностью подготовленными специалистами. Сейчас молодые высококлассные профи рабочих специальностей нужны во всех отраслях промышленности Кузбасса, - отметил глава региона.

В пресс-службе администрации правительства Кузбасса сообщили, что грант на оснащение аудиторий в размере 24,5 миллионов рублей техникум получил в рамках федеральной программы «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование». На ремонт аудиторий и фойе первого этажа из областного бюджета было выделено еще 5 миллионов рублей.

Кузбасский многопрофильный техникум стал четвертым из семи учреждений СПО, где в этом году открылись инновационные мастерские. Ранее по четыре лаборатории разного профиля начали работу в Кузбасском педагогическом колледже, Ленинск-Кузнецком политехническом техникуме и Кузнецком техникуме сервиса и дизайна имени В. А. Волкова.