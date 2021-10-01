В Кемерове автомобиль превратился в груду металла после ДТП на оживленном перекрестке. Фото: ВКонтакте/incident_42.

В Кемерове 30 сентября на пересечении улицы 9 Января и проспекта Ленина случилось серьезное ДТП. В отделении пропаганды ГИБДД города рассказали, что в результате аварии травмы получили два человека.

В Ведомстве уточнили, что в 16.08 автомобиль Mazda Capella при выполнении разворота, когда горел зеленый сигнал светофора, водитель не предоставил преимущества встречному транспортному средству и столкнулся с Audi А4.

От удара Мазду отбросило на троллейбус, а затем автомобиль наехал на остановочный павильон и опору освещения. В результате 62-летний водитель Mazda и его 57-летняя пассажирка доставлены в больницу, они находятся на стационарном лечении. 24-летний Водитель Ауди не пострадал.

- Среди пассажиров троллейбуса и ожидавших транспорт на остановке горожан тоже пострадавших нет, - отметили в ведомстве.

Госавтоинспекция призывает автомобилистов быть бдительными и аккуратными на дороге.