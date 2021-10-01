В Кузбассе открылась спортивная школа после капитального ремонта за 20 миллионов рублей. Фото: АПК.

В поселке Малиновка Калтанского округа 1 октября открылась комплексная спортивная школа после капитального ремонта. Теперь смогут заниматься спортом в комфортных условиях не только 170 учащихся школы, но и все жители поселка.

- Обновление спортшколы велось в рамках государственно-частного партнерства. 2,5 млн рублей выделили на капитальный ремонт из областного бюджета. Остальные расходы взяли на себя местный бюджет и представители угольной компании. Всего на обустройство спортшколы было направлено более 20 миллионов рублей, - рассказал глава региона.

Двухэтажная спортивная школа была построена в 1966 году. Капитально отремонтировали кровлю, установили новую систему видеонаблюдения, пожарную и охранную сигнализацию. Заменили окна, двери, отопление, горячее и холодное водоснабжение, канализацию, электроснабжение, вентиляцию.

Также закупили современный спортивный инвентарь, оборудование, мебель, комплекс уличных тренажеров. Спортсменов ждут новые залы для занятий по вольной борьбе, киокусинкаю, боксу, шахматам, а также залы для занятий настольным теннисом, фитнесом, тяжелой атлетикой.

Кроме того, на базе спортшколы планируют проводить массовые спортивные праздники и семейные соревнования, что даст возможность жителям поселка приобщиться к здоровому и активному образу жизни.