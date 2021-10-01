Губернатор Кузбасса поздравил жителей с Днем уважения старшего поколения. Фото: АПК.

Традиционно первого октября отмечается День пожилых людей. Этот день призван обратить внимание на права людей «серебряного» возраста, вспомнить об их роли в развитии общества, помочь в решении их проблем.

В своем поздравлении глава региона отметил, что этот день справедливо называют Днем уважения старшего поколения. Ведь именно те, кто отмечает этот праздник, отстояли Родину в Великой Отечественной войне, восстанавливали ее в послевоенное время, возвели предприятия, которые работают и сегодня.

- Мы делаем все возможное, чтобы кузбассовцы старшего поколения жили долго и максимально полноценно. Для этого продолжают действовать областные меры поддержки, в том числе комплексная региональная социальная программа «Кузбасское долголетие», направленная на всестороннее повышение качества жизни пожилых людей, - сообщил Сергей Цивилев.

Также при Центрах социального обслуживания населения открываются отделения дневного пребывания нового формата, которые позволяют пожилым кузбассовцам и людям с ограниченными возможностями здоровья продолжать вести активную жизнь.

Кроме того, в регионе реализуется пилотный проект по внедрению системы долговременного ухода, развиваются гериатрическая служба, система пунктов проката технических средств реабилитации.

Старшее поколение открыто новому, любит и умеет учиться. Так, ежегодно кузбассовцы участвуют в чемпионате «Навыки мудрых» по стандартам WorldSkills, в которых соревнуются опытные специалисты старше 50-ти лет.

- Желаю представителям старшего поколения здоровья, бодрости духа и долголетия, тепла и уюта в доме, заботы и внимания близких людей! - добавил глава региона.