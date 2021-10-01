Губернаторский симфонический оркестр филармонии Кузбасса открывает новый сезон. Фото: АПК.

Губернаторский симфонический оркестр 2 октября в 18.30 откроет 40-й концертный сезон. В администрации правительства Кузбасса рассказали, что в программу включены произведения Рахманинова и Брамса. Отмечено, что прямая трансляция концерта состоится на YouTube-канале филармонии и на сайте учреждения.

В новом сезоне продолжится работа в рамках абонементных циклов концертов. Запланирован новый проект «Мы любим оперу». Как и во многих предыдущих сезонах, состоится концертное исполнение оперы - зрителям будет представлена опера Ж. Бизе «Кармен».

Оркестр продолжит развивать сотрудничество с музыкально-образовательными учреждениями региона. В концертных программах коллектива примут участие учащиеся филиала Центральной музыкальной школы при Московской консерватории имени П.И. Чайковского «Сибирский», детских музыкальных школ и школ искусств, студенты Кузбасского музыкального колледжа.

Также в новом сезоне получит свое продолжение сотрудничество с молодыми, яркими представителями музыкально-исполнительского и дирижерского искусства России.