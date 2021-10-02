Названы территории Кузбасса, где выявили 170 новых случаев коронавируса

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 2 октября. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Кузбассе, по данным оперштаба, за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 170 человек.

Больше всего случаев зарегистрировано в Новокузнецке - 27. В Кемерове - 25. В Белове - 18. В Прокопьевске - 12. В Юрге - в 11. Девять - в Анжеро-Судженске. Восемь - в Калтане. Семь - в Междуреченске, Шесть - в Осинниках. По пять - в Киселевске и Мысках. Четыре - в Тайге. По три - в Ленинске-Кузнецком, Мариинском МО, Таштагольском МР. По два - в Березовском, Краснобродском, Полысаеве, Беловском МО, Ижморском МО, Новокузнецком МР, Прокопьевском МО, Тисульском МО, Тяжинском МО, Яшкинском МО. По одному - в Гурьевском МО, Кемеровском МО, Ленинск-Кузнецком МО, Чебулинском МО.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 57 218 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 54 650 выздоровели, 1306 скончались, 9857 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.