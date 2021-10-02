Более десяти тысяч высокооплачиваемых рабочих мест создадут в Кузбассе. Фото: АПК.

Глава региона в ходе рабочей встречи с президентом России предложил создать в области особую экономическую зону «Кузбасс», которая будет ориентирована на проекты в неугольных отраслях экономики.

- Очень много заводов, эти заводы закрылись после развала Советского Союза, остались большие территории с большими мощностями. Мы просим поддержки в создании там особой экономической зоны для химии, есть потенциальные инвесторы, которые готовы зайти туда. Это было бы, конечно, большое движение вперед - создание именно высокотехнологичных рабочих мест во внеугольной отрасли. Это дало бы хороший эффект, - сообщил Сергей Цивилев.

Планируется, что общая площадь новой ОЭЗ составит 1700 гектаров. В нее войдут территории неработающего завода «Прогресс», производившего порох, остановленного железобетонного комбината, неиспользуемые территории КАО «АЗОТ», транспортный узел «Топки» и другие объекты.

В результате будет открыто более 10 тысяч новых высокооплачиваемых рабочих мест. Реализация проекта станет основой для крупнейших инвестиционных вложений в промышленность Кузбасса, которых регион не получал последние 50 лет.