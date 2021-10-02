В Кемерове ночью произошла массовая драка. Фото: ВКонтакте/inc_kuzbass.

В Кемерове минувшей ночью на улице Патриотов произошла драка. В ГУ МВД по Кемеровской области сообщили об обстоятельствах потасовки.

Конфликт между двумя мужчинами начался в стенах развлекательного заведения в Кемерове, затем на улице произошла драка. Обстоятельства ночной потасовки на улице Патриотов рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

В полицию сообщение о конфликте поступило в 1.07. Сотрудник развлекательного заведения рассказал, что между двумя посетителями произошла ссора, которая в результате переросла в драку за пределами заведения.

Отмечено, что конфликт урегулировали прибывшие на место происшествия сотрудники полиции. Участники потасовки установлены. Сейчас по данному факту проводится проверка.