Губернатор Кузбасса попросил президента поддержать строительство аэропорта в Шерегеше. Фото: АПК.

Сергей Цивилев сообщил Владимиру Путину о планах по развитию горнолыжного комплекса «Шерегеш». Напомним, что курорт является одним из приоритетных для страны проектов в сфере туризма. По поручению президента он включен в нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства».

Также вошел в программу социально-экономического развития региона до 2024 года. По ней регион получит 51 миллиард рублей из федерального бюджета, 3,27 миллиарда рублей из которых направят на реализацию инфраструктурных проектов в поселке Шерегеш.

- Ближайший аэропорт в городе Новокузнецке, 180 километров. Мы строили различные схемы подъезда: по железной дороге - очень долго, автобусом 180 километров по горным дорогам - это тоже и опасно, и долго. Если мы построим аэропорт прямо в Шерегеше - мы выбрали площадку в семи километрах от горы, причем у нас есть инвестор, кто построит терминал, - мы, область, готовы подвести дороги и все коммуникации. Но нужна взлетно-посадочная полоса. Если Вы нас поддержите, то тогда мы точно будем претендовать на вхождение в топ лучших горнолыжных курортов мира, - обратился Сергей Цивилев к президенту.

Глава региона добавил, что уже заказан проект взлетно-посадочной полосы под разные типы самолетов.