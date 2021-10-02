Губернатор Кузбасса предложил президенту России создать в регионе два города-миллионника. Фото: АПК.

Сергей Цивилев и Владимир Путин обсудили в ходе рабочей встречи возможность создания в регионе двух городов-миллионников. Губернатор отметил, что появление таких городов нужно, чтобы снизить отток молодых людей из региона.

- Обращаюсь с предложением о создании в Кузбассе двух городов-миллионников на базе Кемерова и Новокузнецка. Сейчас там 550 - 560 тысяч в каждом городе. Уже построена вся инфраструктура, есть аэропорты. Мы соединили эти два города скоростной областной магистралью: часть со скоростью 130 километров в час, часть со скоростью 110 километров в час. В этих городах мы можем делать комплексное развитие территорий. Будем сносить кварталами частный сектор, на месте частного сектора строить современные дома, - сообщил губернатор Кузбасса.

Президент обратил внимание, что для того, чтобы сносить кварталы, необходимо понять, как обеспечивать интересы людей, которые там живут.

- В конечном итоге это все равно рабочие места, потому что чтобы молодые люди не уезжали, они должны иметь хорошую работу, хорошо оплачиваемую, перспективы развития, - добавил Владимир Путин.