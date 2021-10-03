Кемеровчанин отдал полученное наследство полиции. Фото: Михаил ФРОЛОВ

41-летний житель Кемерова отказался от части полученного наследства и передал его полиции. Дело в том, что мужчине среди наследуемого от отца имущества досталась и охотничья двустволка. Но если ро родитель кемеровчанина владел оружием на законных основаниях, имея все необходимые разрешения, то вот у наследника из-за отсутствия необходимых разрешений могли возникнуть проблемы с законом.

Поэтому кемеровчанин и решил отдать полученное в наследство оружие полиции.

На место выехал участковый, которому новоиспеченный владелец и передал двустволку.

Теперь кемеровчанин может еще и заработать: если экспертиза, на которую отправили ружье, признает его рабочим, то горожанину выплатят вознаграждение, предусмотренное нормативами оперативно-профилактической операции «Оружие».

В зависимости от того, гладкоствольным окажется оружием или нарезным, мужчина получит от семи до десяти тысяч рублей, плюс пять рублей за каждый сданный патрон.

Полицейские напоминают кузбассовцам, желающим сдать оружие, что пистолеты, ружья и патроны можно приносить в отделы полиции самостоятельно, а вот о желании сдать взрывчатку, мины или гранаты лучше сообщить в дежурную часть по телефону и ни в коем случае не перевозить самостоятельно взрывоопасные предметы.