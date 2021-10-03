168 случаев коронавируса выявили в Кузбассе за сутки

В Кузбаассе за минувшие сутки выявили 168 новых случаев заражения коронавирусом. Такие данные приводит оперштаб области.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 1256 пациентов с подтвержденным диагнозом. Еще 10625 человек находятся вмедицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции в связи с подозрением на заболевание.

Шесть пациентов скончались за минувшие сутки: среди них трое мужчин 1971, 1961 и 1952 годов рождения, и три женщины - 1956\ю 1948 и 1945 годов рождения. Причиной смерти всех шестерых стала двусторонняя полисегментарная пневмония, которая протекала на фоне различных сопутствующих патологий.

Также за минувшие сутки выздоровели 168 пациентов. . Таким образом, в Кузбассе вылечились от коронавируса 54818 человек.